L'Ajuntament de Roses concedirà la Dracma de Plata a la Colla Gegantera. Es tracta de la màxima distinció per a reconèixer persones, entitats o col·lectius que destaquen per la seva aportació i contribució al municipi.

La dracma s'entregarà durant un acte inclòs a la programació de la Festa Major. Serà el 15 d'agost a les dotze del migdia al Teatre Municipal.

A banda del reconeixement a l'entitat, l'alcalde, Joan Plana, manifesta que aquest any "simbolitzem el nostre suport i agraïment al món de la cultura popular, després d’un any i mig de restriccions i aturades especialment dur per a aquest sector".

El regidor de Festes i Cultura, Èric Ibáñez, ha explicat que s'entregarà a una colla que acaba de complir 25 anys d'existència. "Al llarg de tots aquests anys, els seus integrants no han dubtat ni un moment a participar en totes les celebracions i on se'ls ha querit", diu Ibáñez, que afegeix que "són indispensables a la Festa Major, on en Quimet i la Demètria son ja dues figures icòniques". Participen en altres celebracions. El regidor remarca que és una entitat "especialment arrelada a la vida i a la cultura popular rosinques".

Joan Plana ha apuntat que a banda de ser una entitat molt arrelada al municipi, "és ambaixadora de Roses, no només arreu de la geografia catalana, sinó per tot el món".

La Colla Gegantera de Roses és des de fa anys l’entitat encarregada de dur arreu de la Demètria i en Quimet, geganta i gegant de Roses, i de participar i amenitzar, juntament amb els gegantons Norfeu i Meniró, els capgrossos i la colla de grallers i percussió, en les cercaviles i festes de la vila.

La sirena i el pastor

Els gegants de Roses van néixer l’any 1994. Les figures representen un pastor i una sirena, inspirant-se en la sardana de Joan Maragall, segons la qual aquests dos personatges són els responsables de la creació llegendària de l'Empordà. La construcció dels gegants va ser possible gràcies a una parella d'avis que van pagar-los a canvi que portessin els seus noms: Quimet i Demètria. En no tenir fills, volien deixar un rastre a la vila de Roses. Els gegants van ser batejats durant la diada de Sant Jordi de 1994. Els dos mesuren aproximadament uns 3,5 metres d’alçada i pel que fa al pes, en Quimet pesa 44 kg i la Demètria 56 kg.

A les cercaviles de Roses, acompanyen a la parella de gegants dos gegantons, en Norfeu i en Meniró, i quatre capgrossos. La colla de grallers i percussió també juguen un paper molt important en les trobades de gegants, ja que donen ritme i fluïdesa als esdeveniments.

En els seus inicis, l’Empenta Jove, una colla de joves de Roses, es va fer càrrec dels gegants i els van dur a diferents localitats de Catalunya. Uns anys després, l’actual colla va agafar el relleu. La colla gegantera té més de 100 socis que passegen els gegants per la vila i arreu de Catalunya -i inclús a l’estranger-, amb la companyia d'altres colles geganteres del país.