L’Ajuntament de Figueres ha reparat una esquerda i ha sanejat les dues boles grans del teatre municipal El Jardí per millorar la seguretat i l’estat de l’equipament. Els treballs també evitaran la filtració d’aigua.

Amb un braç telescòpic de vint-i-sis metres, s’han tret les setze figures de la part superior de la coberta del teatre municipal El Jardí per fer-les de nou, ja que amb el temps s’havien malmès i s’havia originat alguna esquerda que amb el pas del temps podria ser perillosa.

També s’han sanejat les dues boles grans amb aigua a pressió, reajuntant de nou el morter entre el trencadís de rajoles.

A més, s’ha reajuntat la part inferior entre la bola i la terrassa i es fa un acabat amb una impermeabilització a tota la superfície de la bola. Amb aquesta intervenció s’eviten les filtracions d’aigua i elements que acaben afectant el sostre del teatre.

Per últim, l’Ajuntament de Figueres també fa una neteja amb aigua a pressió de la terrassa lateral i la terrassa principal de la teulada i es posa massilla i capes de pintura per evitar també les filtracions d’aigua i elements per la part de la terrassa del teatre.

El 2018 ja es van portar a terme obres de reforma a l’equipament cultural. Es rehabilitarà el sostre, es millorarà l’accessibilitat i la seguretat contra incendis. Es van invertir 220.000 euros.