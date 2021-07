Incendi forestal a Portbou.

El foc s'ha declarat cap a un quart de cinc de la tarda a la zona del coll de Belitres, entre Portbou i Cervera de la Marenada.

Els Bombers de la Generalitat hi tenen treballant un total de 71 dotacions. També hi ha ADF a lloc. Les flames, impulsades pel vent de tramuntana, baixen pel pendent de la muntanya en direcció al mar. Els Bombers s'han centrat en el flanc dret i la cua per tal d'evitar que s'acosti a les cases, mentre que el flanc esquerra es preveu que mori al mar.

L'N-260 es troba tallada en ambdós sentits de la marxa entre els quilòmetres 0 i 2 per aquest foc, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

La tramuntana a la zona és forta d'entre 40-50 km/ hora. Hi ha hagut una ratxa de 60. Arran d'això el foc és empès cap a mar i també genera molt de fum, que és vist des de molts punts de l'Empordà.

El foc segons el balanç que fan els Agents Rurals, a tres quarts de sis de la tarda ja porta cremades unes 25 hectàrees, 15 de les quals a l'Alt Empordà. El foc ha començat al municipi de Cervera de la Marenda.

Columna de fum a Portbou vista des del Port de la Selva pic.twitter.com/pVUJG9hq7l — GENÍS 🎗🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 3️⃣3️⃣ (@GenisPinart) 31 de julio de 2021

En declaracions a l'ACN, l'alcalde de Portbou, Xavi Barranco, ha explicat que un dels problemes amb el que es troben els Bombers és que els camions no poden girar, perquè la carretera és massa estreta. De fet, aquesta és una llarga reivindicació per part d'aquest municipi alt-empordanès. "O travessen el foc o no poden girar. Ho hem demanat moltes vegades i a veure si aprenen la lliçó amb el que ha passat avui. Amb aquesta carretera no es pot viure en un lloc de frontera en el segle XXI", ha etzibat.

Barranco també ha alertat de "l'efecte contagi" dels incendis i ha advertit que aquest "s'assembla massa" al foc que es va declarar a la Jonquera el 2012 i que va afectar més de 10.000 hectàrees. El batlle ha explicat que la zona que s'està cremant "té un valor natural important", però reconeix que la capacitat de regeneració és "alta". "El més important és que no hi hagi afectacions personals o materials", ha conclòs.

El foc d'avui, segons els Bombers, ha començat en territori francès i les flames empeses pel vent han arribat aquesta tarda a Portbou.L'estratègia dels efectius d'extinció implica centrar-se en el flanc dret i la cua, ja que el flanc esquerre mor al mar.

El foc de Portbou ha travessat la N-260 des del Coll de Belitres i hi ha flames a tocar de la platja del Pi. A la cua encara hi ha punts calents i sortosament, el flanc esquerre mor al mar, al Cap de Portbou.Els Bombers francesos, que tenen més d'un centenar d'efectius a lloc, treballen a la zona de la cua i flanc esquerre.Els Mossos d'Esquadra cap a les cinc de la tarda han desallotjat la platja de Portbou.

Alerta per risc d'incendi

A l'Alt Empordà avui hi havia avís per perill d'incendi i arran d'això precisament, com marca el Pla Alfa, s'han tancat els accessos al Cap de Creus.