L’Ajuntament de Figueres ja ha escollit l’empresa que es farà càrrec de la museïtzació de la Casa Natal de Salvador Dalí que planteja que sigui la veu del mateix artista la que articuli els continguts.El Concurs l’ha guanyat la UTE Varis-Transversal, per l’originalitat i innovació, en la proposta. El projecte té un termini d’execució de cinc mesos.

En els cinc mesos vinents s’encarregaran de donar forma a una proposta per explicar la vida, l’obra i el context en què va viure el pintor des de la casa natal.

És la veu del mateix artista la que articula els continguts que s’hi desenvolupen. S’ha valorat molt positivament la utilització d’elements escenogràfics que permeten que la casa, un cop aplicada la museografia, sigui percebuda com a tal però sense confondre el públic sobre l’originalitat d’aquests elements. «També s’ha destacat el caràcter innovador de la proposta i la coherència amb el projecte museològic inicial amb l’ús de recursos actuals i de museografia immersiva», ha informat l’Ajuntament.

El projecte ha de servir per definir els espais de planta baixa, on el notari Dalí tenia el seu despatx; l’entresol, on l’artista va viure la primera infància; i la primera i segona planta de l’edifici, on s’explicarà la vinculació de Salvador Dalí amb l’Alt Empordà, la vida pública i privada de l’artista o la importància dels mitjans de comunicació durant la seva llarga carrera professional, entre molts altres aspectes.

La tercera planta es reservarà per espai de descans i àmbit educatiu.

La Casa Natal Salvador Dalí s’entén, segons l’Ajuntament, com un espai de presentació i reflexió sobre la vida del pintor a través dels aspectes més sorprenents i seductors que el defineixen com un dels artistes més importants de la història de l’art.

El Grup Transversal, responsables de projectes com «Món Sant Benet» o «Gaudí Night experience», juntament amb Varis Arquitectes, autors de la museïtzació del Centre Cultural el Born de Barcelona, presentats com a UTE Varis-Transversal han guanyat el concurs públic per a la redacció del projecte museogràfic de la Casa Natal de Salvador Dalí de Figueres, al qual es van presentar deu empreses.

El concurs públic constava de dues fases. Segons l’Ajuntament, a cinc de les empreses, les més ben puntuades, se les va convidar a passar a la segona fase.

D’aquestes, quatre van presentar els seus projectes d’idees de forma anònima i únicament amb un lema que identifiqués cada proposta.

El jurat, format pel director del Museu de l’Empordà i de la Casa Natal Salvador Dalí, Eduard Bech, per l’arquitecte municipal de Figueres, Joan Falgueras, pel tècnic de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, Albert Sierra, pel director de l’Ideal, Espai de les arts digitals de Barcelona, Jordi Sellas i pel Catedràtic d’arquitectura, Xavier Montenys, va escollir el projecte presentat amb el lema «Veus», que correspon al projecte presentat per l’UTE Varis-Transversal.