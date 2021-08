Les comarques gironines van ser ahir de nou escenari d’un incendi forestal. L’Empordà va tornar a convertir-se en el centre de totes les mirades després que un nou foc calcinés unes 48 hectàrees de vegetació entre Portbou i Cervera de la Marenada. Va iniciar-se en territori francès però la major part de la superfície afectada va ser gironina.

Aquest nou incendi va ser un nou gerro d’aigua freda per als empordanesos que porten dies patint focs forestals destacats -el més devastador el del Cap de Creus- i tampoc s’escapen de la simultaneïtat d’incendis. La setmana passada, mentre encara cremaven els del Montgrí i Ventalló, Catalunya vivia un dels pitjors incendis de l’estiu per la superfície cremada. Va afectar l’Anoia i la Conca de Barberà i va devastar més de 1.600 hectàrees.

L’aparició d’incendis en tants pocs dies de diferència va provocar ahir un «dejà vu» per a molts gironins que mentre estaven a la platja en punts de l’Alt Empordà van començar a veure que hi havia una columna de fum a la zona de Portbou. De nou, l’Empordà cremava i després de tres setmanes «non-stop», els Bombers van haver de tornar a treballar en un foc a la província. Aquest però va iniciar-se cap a un quart de cinc de la tarda a la zona del coll de Belitres, a la part francesa, al municipi de Cervera de la Marenda.

Les flames no coneixen de fronteres i per tant, van anar baixant cap a Portbou. El foc es podia veure des de molts punts del municipi i molts veïns, turistes i curiosos van optar per agafar els seus mòbils i immortalitzar una emergència que tenien ben a prop. Els Bombers de la Generalitat i els francesos i també ADF van treballar per terra i aire per sufocar les flames, en un dia amb forta tramuntana i que d’inici no augurava el millor. L’N-260 es va haver de tallar perquè el foc va creuar la via i també perquè hi havia els serveis d’emergències treballant.

La sort però va ser que les flames d’una banda impulsades pel vent de tramuntana van baixar pel pendent de la muntanya en direcció al mar, on el foc moria. Per aquest motiu els bombers van centrar tots els seus esforços en el flanc dret i la cua per tal d’evitar que s’acostés a les cases.

Sortosament, no es va haver de desallotjar ningú i tampoc va afectar una benzinera que hi ha a tocar l’N-260. Les flames en arribar a mar van afectar la zona compresa entre la platja del Pi i la Punta de l’Ocell. El fum d’aquest incendi es va poder veure des de molts punts de l’Empordà, per exemple des de l’Escala, Pals, entre altres.

Ahir cap a dos quarts de vuit del vespre, l’incendi es va poder donar per estabilitzat. I durant la nit els bombers catalans i francesos van seguir amb les tasques per controlar el foc de Portbou. Segons el balanç provisionals dels Agents Rurals -que investiguen les causes- les flames van calcinar unes 48 hectàrees, sobretot matolls. La major part (37,5) dins del terme de Portbou i de l’Espai d’Interès Natural de l’Albera.

Dos morts el 2012

Es dona el cas que el foc d’ahir es va produir a la mateixa zona on el 2012 va haver el Gran foc de l’Empordà i on van morir dues persones -una noia de 15 anys i el seu pare-, que van perdre la vida al saltar per un penya-segat fugint de les flames i després de quedar atrapats a l’N-260 amb els seus cotxes. En declaracions a l’ACN, l’alcalde de Portbou, Xavi Barranco va relatar que un dels problemes amb el que es troben els Bombers és que els camions no poden girar, perquè la carretera és massa estreta.

De fet, aquesta és una llarga reivindicació per part d’aquest municipi «O travessen el foc o no poden girar. Ho hem demanat moltes vegades i a veure si aprenen la lliçó amb el que ha passat avui. Amb aquesta carretera no es pot viure en un lloc de frontera en el segle XXI», va etzibar. Barranco també va alertar de «l’efecte contagi» dels incendis i va advertir que aquest «s’assembla massa» al foc que es va declarar a la Jonquera el 2012 i que va afectar milers d’hectàrees.