Les ruïnes d’Empúries van acollir dissabte la sisena edició de la jornada Familiaria, durant la qual els responsables del Museu i del jaciment van oferir un ampli ventall d’activitats d’ambientació històrica, culturals, musicals i gastronòmiques pensades de manera especial per a les famílies. El programa d’enguany incorporava tota mena d’activitats de lleure en horari de matí i de tarda, que es van tancar amb el recital «Tinc un paper» a càrrec de Marc Parrot i Eva Armisén.

Com a eix central de la jornada, hi havia tota mena de tallers entre els quals n’hi havia d’arqueologia, de màscares, d’anxoves o de ceràmica. També es podia anar a descobrir el jaciment o fer una gimcana. La majoria d’activitats requerien reserva prèvia i eren aptes per infants i per adults. L’entrada tenia un cost de 10 € per persona, però era gratuïta per als menors.