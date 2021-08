TOC DE QUEDA Consulta els 19 municipis gironins on s'aplicarà el confinament nocturn

Figueres defensa les obres a la teulada del teatre El Jardí Després de les crítiques per com s’han repintat les cúpules, l’equip de govern assegura que les obres no s’han acabat i que avui hi ha una reunió