El grup municipal SOM d’Empuriabrava i Castelló demana un estudi urgent dels ponts d’Empuriabrava, del seu estat, i fa un requeriment a l’Ajuntament de Castelló. El regidor d’Urbanisme, Josep Maria Canet, ha explicat que es fa un control periòdic. Que s’han reparat cinc el ponts de vianants, i la resta es començarà a actuar, a partir del setembre. Una vegada finalitzats aquests es treballarà amb els de trànsit rodat.

Des de SOM d’Empuriabrava i Castelló apunten que els usuaris de les embarcacions que naveguen pels canals «poden observar el greu deteriorament que presenta la seva estructura, amb les bigues obertes i barilles de ferro que sobresurten de manera perillosa, i que arran de les denuncies periòdiques dels particulars, l’Ajuntament o bé la concessionària dels canals, talla i retira per evitar accidents al pas dels navegants». L’afectació per aluminosis que pateixen els ponts, agreujada per la corrosió pròpia de un ambient humit i marí, és fa molt evident a nivell visual. La manca de manteniment i reparacions ha empitjorat el seu estat, sense que cap administració se’n vulgui fer càrrec. Des del govern diuen que els tècnics constaten que l’estructura no està en mal estat i que s’hi actuarà.