Els sindicats de CCOO i Cobas han desconvocat la vaga de treballadors de la recollida d'escombraries de Roses prevista per aquest dimecres a la nit després de tancar un preacord amb la direcció de l'empresa. El comitè d'empresa es reunirà aquest mateix dimecres amb els treballadors per saber si ratifiquen les millores laborals. Els sindicats han anunciat que l'empresa s'ha compromès en augmentar un 1% el sou per cada any de conveni (del 2020 al 2023) i si l'IPC és superior a l'1% una revisió en funció de l'augment dels preus. Per altra banda, també crearan una paga extra de setembre que començarà amb 50 euros aquest any, el 2022 serà de 100 i el 2023 augmentarà a 150.

Per altra banda, els sindicats han pactat amb la direcció de l'empresa de recollida d'escombraries que les noves contractacions es faran per antiguitat del treballador. Cada tres contractacions, dues hauran de ser dones i una d'home. A més, es crearà una prestació complementària en cas de baixa comuna i altres millores en el cas en què un treballador pateixi una incapacitat permanent parcial.