Figueres i Roses han estat l’escenari per a les sessions fotogràfiques per al calendari solidari Bombers amb Causa 2022 que recull fons per a la recerca per part de l’hospital Sant Joan de Déu per a la investigació en malalties infantils, i també per a projectes d’atenció a infants en risc d’exclusió atresos a altres centres de Sant Joan de Déu.

Els protagonistes són bombers i infants. En Julen, de 7 anys, i la seva germana, la Sofia, d’11. A en Julen li van detectar Sarcoma d’Ewing i va quedar paralitzat de cintura cap a baix. Ha superat la malaltia i ha recuperat la normalitat. Juntament amb els bombers del parc de Roses van simular el 29 de juliol, al port rosinc, un rescat i van realitzar alguna activitat al mar.