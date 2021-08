Del 6 al 9 d’agost, Castelló d’Empúries celebra la seva festa major de Sant Llorenç amb actes on la música, els espectacles i l’art prendran tot el protagonisme. Entre els actes programats destaca per exemple l’exposició organitzada per l’Associació Cultural i d’Esbarjo «Castelló d’Empúries vist pels seus artesans» que es podrà visitar a l’Auditori del Convent de Santa Clara. Les entitats locals també tenen un paper destacat. Els Fusellers seran els encarregats de fer la despertada general dissabte 7 d’agost.

La música tindrà igualment un paper rellevant amb els concerts i les actuacions de La Chatta, Mafalda, Pelukas i David Rusell, entre d’altres.