Durant el recent homenatge de la Fundació Rafael Campalans a la figura de Josep Pallach amb motiu del centenari del seu naixement, l’exalcalde de Figueres Joan Armangué va reclamar públicament que l’Ajuntament de Figueres «restitueixi la placa de la plaça que porta el seu nom».

La placa en qüestió va ser col·locada l’any 2007 durant la inauguració d’aquest espai, per part de l’aleshores president de la Generalitat José Montilla, en presència de la vídua del polític i pedagog figuerenc, Teresa Juvé. La placa de pedra va ser vandalitzada anys enrere i no s’ha tornat a col·locar. Durant l’homenatge esmentat, el vicealcalde Pere Casellas va prendre nota de la petició, tot reconeixent que havia donat per fet que el tema estava resolt temps enrere: «Dius que s’ha de fer una cosa i penses que ja s’ha fet».

Però aquest no és l’únic espai ciutadà que ha perdut la seva identificació, n’hi ha d’altres que també han patit els efectes de l’incivisme o que han sofert desperfectes a causa d’accidents de trànsit. Pel que fa al primer cas, la plaça dels Aiguamolls, estrenada fa dues dècades, va «perdre» la placa ja fa més de deu anys i mai més se n’ha sabut res d’ella. Encara és més xocant la llista de senyals públics municipals que han estat aixafats en accidents de trànsit en espais com el tram urbà de la carretera Nacional II o els carrers del Parc de les Aigües. A l’avinguda Salvador Dalí, hi falten diversos tòtems que es van instal·lar amb el nom del pintor quan van desaparèixer les rondes que portaven el nom del cardenal Gomà, Verdaguer o Barcelona. També falten rètols de carrers dedicats als pobles de l’Albera des de l’avinguda Costa Brava, pel mateix motiu.

Per acabar, la discreció més gran d’un equipament sense nom visible és el de l’antic convent dels Caputxins, que només estava referenciat pels rètols de les subvencions rebudes per l’Estat i la Generalitat. El nom de l’auditori brilla per la seva absència.