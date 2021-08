L’any passat, la Covid ho va fer impossible, però enguany els responsables de la Penya Blaugrana l’Escala tenien clar que la tradicional cantada d’havaneres havia de fer-se. Així serà, aquest dijous a les 10 del vespre però en un espai inusual, la plaça Catalunya. «Era això o no fer-les, no teníem alternativa si volíem respectar totes les mesures», diu David Falgàs, president de la Penya, tot reconeixent que «no podíem estar dos anys seguits sense».

El pas és contundent perquè l’aforament es redueix a 480 persones i no els milers que permet La Platja. Tampoc el públic podrà sentir la remor del mar al seu costat o tocar la sorra de la platja. El que sí que es garanteix és la qualitat dels grups, tots ells capdavanters a escala musical: Neus Mar, Els Pescadors de l’Escala i Arjau. Els tres ja estaven programats per l’any passat i ja han visitat en anteriors ocasions l’Escala. «De ventall on escollir grups n’hi ha molt, però nosaltres volem grups de renom que facin gaudir la gent», afirma Falgàs. El funcionament de la cantada serà com els darrers anys, amb dues parts on cada grup interpreta quatre peces. «Aquest sistema li aporta més dinamisme», diu el president. Finalment, la festa es clourà amb els tres grups cantant junts El meu avi, La bella Lola i Els segadors. A la mitja part es farà entrega dels premis Ernest Morató. Tampoc faltarà el cremat, que fan col·laboradors de la Penya, i l’encesa de les cuques de llum, tot inclòs en el preu de l’entrada, 5 euros. Per accedir, però, cal reservar prèviament al web de l’Ajuntament i el pagament es fa a la mateixa plaça.

Aquesta 43a cantada la presenta, de nou, Espartac Peran. «Estem en contacte tot l’any i ell està molt content de venir i nosaltres que vingui, dona un toc de qualitat a la cantada», conclou agraït Falgàs.