El col·lectiu "No a la variant de Vilafant" ha portat a terme una acció amb pancartes per demanar a les institucions que revisin el projecte buscant alternatives a les infraestructures plantejades que consideren perjudicarien el territori.

Segons els veïns, tenen el compromís de l'Ajuntament de Vilafant per demanar a la Diputació de Girona que es revisi.

Amb pancartes de "No a la variant" han mostrat el rebuig a l'obra de la carretera GiP-5129 entre Vilafant i Borrassà. Demanen que s'aturi i es replantegi. Tant els veïns com les entitats Iaeden, Naturalistes de Girona i Amics del Manol han presentat al·legacions.

El portaveu de les propietàries i veïns agrupats sota el col·lectiu "No a la variant de Vilafant", Jordi Puig, ha explicat que en una reunió a finals de juliol amb l'Ajuntament "vam tenir el compromís de l'alcaldessa Consol Cantenys de demanar a la Diputació que es revisés la tramitació del projecte i es contemplessin totes les opcions, inclosa la no construcció de la variant i la millora de la carretera actual amb un pont sobre el gual existent"

El projecte creua el Manol amb un pont de 120m de longitud i 10m d'alçada afectant el bosc de ribera i la dinàmica del riu.

Suports

Des del col·lectiu "No a la variant de Vilafant" han confirmat que han començat a rebre suports d'entitats "com els Amics del Manol, Naturalistes de Girona i IAEDEN, que van presentar recurs de reposició a l'aprovació del projecte, en línia a les al·legacions que havíem presentat uns dies abans en nom de les propietàries afectades en major proporció per la construcció del pont i l'enllaç amb la carretera N-260". I també de les plataformes Salvem Siurana i Salvem L'Empordà.

Des de les entitats IAEDEN i ANG, el portaveu Raúl Domínguez ha manifestat "els casos de les variants de Vilafant i de Siurana no són més que dos exemples d'una forma de funcionar de la Diputació de Girona que es basa a ampliar i fer noves carreteres basades en estudis i informes que no s'ajusten a la realitat". Segons remarca "l'únic que busquen és continuar amb un model desenvolupista i de foment del transport privat mentre que la Llei del Canvi Climàtic de Catalunya marca tot el contrari"

Per la seva banda, des dels Amics del Manol creuen que "no és admissible trinxar ni un pam més del nostre municipi i mirar cap al futur amb propostes més eficients i col·lectives", assegura Josep Espigulé.

També han rebut el suport del naturalista i ornitòleg Jordi Sargatal, qui ha defensat la protecció de la biodiversitat i del riu Manol, "especialment en un tram on hi ha llúdriga i el bosc de ribera està molt ben constituït" així com ha remarcat la necessitat de ser sensibles al paisatge i a la biodiversitat davant d'aquestes noves infraestructures. Ha recordat els casos de Siurana i el la carretera de Palau-saverdera a la caseta de l'Estany.

L'obra es va aprovar el 15 de juny per part de la Diputació de Girona amb una despesa de 3,2 milions d'euros.

El projecte contempla desviar la carretera, abans d'entrar a Vilafant, fins a la N-260. Contempla el pont de 120 metres de longitud i 10 metres d'alçada, amb una amplada de 9,30 metres, que necessitarà tal·lús de fins a 6 metres d'alçada. La carretera actual té una amplada mitjana de 5 metres i la millora preveu eixamplar-la fins als 8 metres.

Els propietaris i veïns de la zona que es veurà més afectada pel nou tram amb un pont sobre el riu Manol alerten de l'afectació a l'entorn natural -el riu Manol i el bosc de ribera- i a les activitats agrícoles, així com directament dues finques catalogades -el Molí i Can Puig Massanet-, i un arbre monumental -l'Alzina de Can Massanet.