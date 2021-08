El PSC de Portbou s’ha mostrat «molt preocupat» per la situació que es viu al poble «arran de les ocupacions delinqüencials de les darreres setmanes». Segons denuncia el grup municipal, «molts veïns i veïnes estan espantats i han viscut situacions greus d’inseguretat». És per això que demanen a l’alcalde, Xavier Barranco, que «abordi amb la màxima urgència la seva responsabilitat i mogui cel i terra per assegurar més efectius de seguretat i que es reverteixi la situació que viu el poble».

Els socialistes subratllen que els problemes de seguretat «ja fa temps que són evidents», sobretot a la zona de l’església i l’estació, però subratllen que ha estat a partir de l’arribada de persones que ocupen edificis abandonats «i a més en fan negoci» que els problemes d’inseguretat han augmentat, ja que hi ha més furts, robatoris amb intimidació i robatoris dins de les cases.