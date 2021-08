Figueres ja ha identificar les persones vulnerables dels barris de la zona oest on pateixen talls de llum periòdics per tal de facilitar-los generadors que els permetin disposar sempre d’electricitat. Es tractaria de persones que necessiten, per temes mèdics, aparells que requereixen de corrent elèctrica. Tot i això, el govern (ERC, PSC, Guanyem, Canviem) assegura que la pressió policial ha suposat que els talls siguin menys freqüents.

L’aturada del subministrament elèctric s’atribueix a una sobrecàrrega causada pel frau elèctric, en moltes ocasions relacionat amb el cultiu de marihuana.

Des de fa anys el Culubret i Bon Pastor pateix talls de llum, en moltes èpoques, gairebé a diari. Per intentar garantir el subministrament a les persones que necessiten disposar d’aparells per temes mèdics es va habilitar una partida de 60.0000 euros.

Des de Ciutadans es va demanar quina és la previsió del govern en relació amb aquesta partida.

L’alcaldessa, Agnès Lladó, va apuntar, en primer lloc, que «els talls de llum no tenen la mateixa incidència» i el regidor de Seguretat, Pere Casellas, va afegir que es deu a la pressió policial.

En relació amb la partida, el regidor de Serveis Socials, Jesús Quiroga, va explicar que en primer lloc s’ha buscat com resoldre-ho i s’ha optat per disposar de generadors que es facilitaran als veïns que ho necessitin per temes mèdics o socials. «Tenim identificades les persones que serien susceptibles i a partir d’aquí hem de veure com s’instal·len i si el domicili té les condicions». S’espera properament concretar la mesura.