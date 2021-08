L’Ajuntament de Roses ha donat inici a la Festa Major amb un ampli programa activitat però ha suspès els focs d’artifici del 15 d’agost per evitar riscos per la covid-19.

L’alcalde, Joan Plana, i el regidor de Cultura, Èric Ibáñez, van penjar ahir al migdia el domàs de Roses per simbolitzar l’arribada d’una esperada Festa Major.

L’alcalde anima els rosincs a fer-se seva la festa, «una data senyalada per a qualsevol poble en la qual, tot i que encara no la podrem celebrar com voldríem, per respectar les necessitat sanitàries», ha dit, «hem fet un gran esforç per mantenir una festa cultural, festiva i institucional». Els focs d’artifici, per evitar aglomeracions, però, s’han decidit suspendre.

La programació es va estrenar ahir, i inclou els concerts de Sons del Món.

Per avui hi ha actes popular com la travessia Roses-l’Escala-roses sardanes, o un espectacle familiar gratuït a les set a la Ciutadella.