Uns individus han disparat presumptament un tret a un agent de la Guàrdia Municipal de Peralada poc després de la mitjanit i sorprendre'ls mentre el que sospiten que era un intercanvi de droga.

Els fets s'han produït cap a un quart d'una, a la carretera que uneix Peralada amb Vilanova de la Muga.

El Guàrdia Municipal estava patrullant pel seu municipi -ell tot sol en un vehicle patrulla- quan un veí l'ha alertat que acabava de veure dues furgonetes sospitoses i que aquestes, estaven fent un intercanvi de marihuana, carregant plantes.

Quan el policia ha arribat a la zona s'ha trobat les dues furgonetes i en el moment, que posava els llums prioritaris, aquestes dues furgonetes sense llum han emprès una fugida i gairebé envesteixen el patrulla.

En aquest moment, el policia ha començat a fer el seguiment d'una de les furgonetes i llavors, ha sentit un tret: una forta detonació i una fogonada. L'arma seria de fogueig. Per la zona que l'ha sentit, tot apunta que procediria del copilot de la furgoneta. Sortosament, el policia no ha resultat ferit ni el vehicle ha rebut cap impacte.

Davant dels fets, el policia ha alertat els Mossos d'Esquadra per demanar reforços i ha aturat el seu seguiment, ja que els vigilants municipals com ell no porten arma i a més, patrulla de forma unipersonal en aquest municipi. De fet, a Peralada hi ha tres policies actualment i patrullen sols. Un fet que fa temps que dura, segons fonts consultades. Ja que tenen pocs agents: tres, en aquests moments en actiu.

Quan els Mossos han arribat a Peralada, ja no hi havia rastre ni de les furgonetes i ni de la marihuana de l'intercanvi.

Evasió d'un control a Castelló

Tot i això, una de les furgonetes sí que s'ha pogut localitzar. Tot, però no ha estat senzill, perquè la furgoneta en qüestió ha fugit de Peralada a tota velocitat i s'ha trobat amb un control de la Policia Local de Castelló d'Empúries, que tenien muntada en una rotonda, concretament a la sortida de Castelló i que va cap a Vilanova i Peralada.

En aquest control al qual també hi havia Mossos, el conductor se l'ha saltat i posteriorment, al cap de mitja hora, la Policia Local de Roses ha aconseguit localitzar la furgoneta aparcada a la plaça de la Victòria Catalana.

El cos local ha retirat el vehicle amb la grua i l'ha entregat als Mossos d'Esquadra de la comissaria de Roses que investiguen els fets i busquen els traficants. D'entrada el que sí que han localitzat són restes d'algunes fulles de marihuana i que el vehicle fa molta pudor. El seu propietari també està pendent de declarar pels fets i de moment, no s'ha procedit a la seva detenció ja que no era al vehicle quan se l'ha localitzat, segons confirmen els Mossos.

Policies i vigilants

Fa temps que les associacions de Guàrdies Municipals reclamen que se'ls equipari amb els policies locals. I és que els que són el que s'anomena "vigilants municipals" no tenen les mateixes competències però com denuncien acaben realitzant gairebé les mateixes funcions i en canvi, tenen una categoria inferior. A banda, són agents que no poden portar armes de foc i que sovint, com passa a Peralada, van amb patrulles unipersonals.