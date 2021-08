El PSC-Units demanarà explicacions al Govern sobre per què els hidroavions estacionats a Igualada i Alguaire que no van utilitzar-se durant l’incendi de Llançà. Així ho ha ha anunciat el diputat Ramon Espadaler, que ha recordat que càrrecs de la Generalitat com el director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Joan Delort, van criticar l’estat per no demanar ajuda aèria a França, per la proximitat del foc amb la frontera.

«Mentre el director Delort maleïa el govern d’Espanya per no activar els hidroavions francesos, resulta que ell no va activar els tres d’Interior que tenia a les bases d’Igualada i Alguaire», va dir Espadaler a Twitter.