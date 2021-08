EL PERSONAL DE MANTENIMENT PÚBLIC DEFENSA LES SEVES CONDICIONS LABORALS. Les plantilles de l’enllumenat públic, jardineria i sanejament urbà de Figueres es van concentrar ahir a la plaça de l’Ajuntament per exigir «un conveni digne i unitari». En la protesta convocada per CCOO i Co.bas, els treballadors van reivindicar el manteniment de les condicions laborals i van mostrar el rebuig a les dobles escales salarials. La setmana passada van organitzar-se per començar una vaga indefinida, que finalment van decidir ajornar fins a avui.