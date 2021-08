El projecte per a la construcció d’un aeròdrom a Peralada es troba, en aquests moments, a informació pública, després que el ple de l’Ajuntament ha donat llum verd a l’aprovació inicial. Fins a finals d’agost, l’expedient pot ser examinat a les dependències municipals per qualsevol persona interessada per tal que es puguin formular les al·legacions que s’estimin pertinents.

El projecte de l’aeròdrom és una iniciativa privada i, segons l’alcalde, Pere Torrent, l’Ajuntament de Peralada no s’hi posiciona ni a favor ni en contra. «Nosaltres, el que fem és donar curs al procés corresponent a una actuació específica. Hi ha tota una tramitació que s’ha de seguir i que inclourà la valoració del projecte per part de la Comissió d’Urbanisme de Girona», ha explicat Pere Torrent.

Edificació mínima

L’aeròdrom quedaria instal·lat a tocar el riu Llobregat, en un dels terrenys de la finca del Mas David de Peralada, que va ser adquirida pels mateixos promotors fa un temps.

«En principi, la informació que tenim és que serà un camp de vol, sense necessitat de pavimentar, i amb una edificació mínima», ha assenyalat l’alcalde, que ha situat el lloc d’ubicació molt a prop de l’ermita de Sant Nazari de les Olives.