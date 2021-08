L’Ajuntament de Torroella de Montgrí col·labora per segon any consecutiu amb Ecovidrio, l’entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge de residus de vidre a Espanya. L’objectiu és incrementar el nombre d’envasos reciclats, per això, s’augmentarà el nombre d’establiments de restauració, que en són els principals generadors, dintre el servei de recollida porta a porta.

Ecovidrio assessora 84 establiments de restauració de Torroella i l’Estartit per sensibilitzar-los i fomentar aquest servei de recollida.

L’any passat, la iniciativa es va centrar a l’Estartit i va tancar-se amb molt bons resultats malgrat la pandèmia, tant de participació activa d’establiments, com d’increment de tones recollides.

El regidor de Serveis Municipals i Residus, Marc Calvet, assenyala que el foment del porta a porta és una prioritat per a l’Ajuntament, i és per això que s’ha decidit reeditar la col·laboració amb Ecovidrio. A més, amplia la implicació municipal mitjançant la participació en la campanya concurs Moviment Banderes Verdes.Aquest projecte d’àmbit estatal té la intenció de premiar l’esforç d’establiments hostalers i l’activisme dels municipis costaners per a la transició verda.