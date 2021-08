L'Ajuntament de Figueres està instal·lant fonts d'aigua en diversos punts de la ciutat per facilitar que els vianants es refresquin durant les hores de més calor d'aquests dies. Aquesta és una de les accions que està fent l'ajuntament per combatre l'onada de calor que afecta a Catalunya aquesta setmana.

El consistori també ha començat a trucar a la gent gran en situació vulnerable per donar-los consells per passar millor aquests dies i també fan un seguiment de les persones sensellar. A més, el govern local obre el menjador social cada dia entre les dotze del migdia i les vuit del vespre per oferir un refugi climàtic a aquells qui ho necessitin. També s'ha reforçat la presència d'efectius de la Guàrdia Urbana i de Protecció Civil.