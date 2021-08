Des de principis d’aquest mes d’agost, l’Ajuntament de l’Armentera no deixa aparcar vehicles a la plaça Catalunya, obligant-los a buscar alternatives. Per aquest motiu, han habilitat un aparcament a la pista poliesportiva, situada al carrer de l’Ajuntament. «Tal com diu el cartell, es podrà aparcar amb rellotge horari», indica l’equip de govern de l’Armentera.

L’alcalde del municipi fluvianenc, Narcís Isern, destaca el fet que hi havia molta demanda per part dels veïns de la plaça, que havien sol·licitat al consistori alliberar places d’aparcament. «La plaça serà, ara, un espai per a la gent i no per als cotxes», assegura Isern, que anuncia que habilitaran, també, a banda de la pista poliesportiva, un aparcament al pati de la Sala Nova. «Aquella zona quedava abandonada i la podrem reconvertir en un pàrquing», explica l’alcalde.

La plaça Catalunya i tot el seu entorn és on es concentra l’activitat comercial més important del municipi. Per aquest motiu, el consistori ha buscat la manera que aquest espai sigui ampli, tranquil i segur per als vianants, prohibint l’estacionament de vehicles.

Pel fet que en aquesta plaça hi coincidissin el cafè, la farmàcia i, a prop, la carnisseria, va crear el costum que hi aparqués massa quantitat de vehicles. «La gent no hi aparcava per anar a comprar, sinó per a més comoditat», conclou el batlle.

Amb les noves mesures aplicades aquest mes d’agost, es pretén copsar una altra manera de guanyar estabilitat al centre del poble. D’aquesta manera, només és permès transitar per la plaça Catalunya a peu, ja que la decisió municipal es concep a partir de la idea d’un centre urbà pacificat.

En els pròxims mesos, valoraran els resultats obtinguts amb aquests treballs per millorar la mobilitat al centre del poble.