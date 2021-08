El PSC demana que no es concedeixi llicència per construir una guingueta arran de mar a la zona de l’antiga marisqueria a Roses.

El grup ha presentat una proposta de resolució al Parlament perquè la Generalitat, que és qui té les competències, no doni una llicència permanent de construcció de la guingueta. Es tracta del Projecte d’integració paisatgística dels terrenys de l’antiga depuradora de marisc per ubicar piscines naturals i aquest equipament. Segons el PSC això va en contra de la moció socialista aprovada el desembre de 2020 per unanimitat de crear el Centre de la Mar, com a espai científic i social per a la potenciació de la fauna i la flora marina, al costat del mar on hi havia hagut l’antiga depuradora de marisc. Aquest espai està situat entre la platja de Palangrers, el Far de Punta Poncella i l’entorn del Castell de la Trinitat.