L’Ajuntament de l’Escala ha programat una trentena d’activitats per a la Festa Major que se celebrarà de l’1 al 5 de setembre. Les festes se celebraran amb totes les mesures per la covid-19 i l’obligació de reserva prèvia. La gran majoria d’actes seran a l’aire lliure.

El pregó a càrrec del president de la Fundació Vila Casas, Antoni Vila, aquest any presencial i amb un espectacle de videodansa donarà el tret de sortida. S’estrena la festa amb el pregó i una exposició sobre el fons Joan Puig Guillot que ha estat llegat recentment per aquesta fundació a l’Ajuntament.

«Malgrat que encara no hem tornat a poder fer una vida ben normalitzada, el treball conjunt de tots els responsables de la Festa Major, començant per la Comissió de Festes i seguint per les entitats col·laboradores i amb la participació dels regidors i tècnics de l’Ajuntament, ha permès preparar una àmplia programació d’actes», ha remarcat l’alcalde, Víctor Puga.

El pregó es combinarà amb un espectacle de videodansa, a càrrec de Toni Mira, Premi Nacional de Dansa 2010, amb projecció de quadres de la donació a la façana de l’església. Tant el pregó com l’espectacle es podran seguir també en directe a través de Canal 10 Empordà.

La plaça Catalunya concentra bona part de les activitats, per les seves dimensions i característiques i perquè permet un fàcil control de l’aforament.

Algunes activitats clàssiques de la festa com el Festival Nàutic no se celebraran per evitar aglomeracions.