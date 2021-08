La Diputació de Girona i els ajuntaments de Vilafant i Borrassà han defensat avui la "necessitat" de la millora de la carretera GIP-5129 que uneix els dues poblacions i que comportarà la creació d'un pont sobre el Manol de 120 metres. L'administració ha volgut mostrar els detalls de l'obra llargament reivindicada després que entitats i veïns l'hagin qüestionada i alertat de l'impacte.

El diputat de la Xarxa Viària de la Diputació de Girona, Jordi Xargay, ha explicat que l'objectiu és "millorar aquest tram de carretera, el pas pel riu Manol i connectar i directament la carretera amb l'N-260 amb una rotonda i així evitar el pas per una zona urbana de Vilafant".

Les dues principals infraestructures de l'obra són un pont sobre el riu Manol de 120 metres i una rotonda a la intersecció amb l'N-260. Sobretot la primera ha generat el rebuig d'entitats ecologistes i veïns.

Tant l'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, com l'alcalde de Borrassà, Ferran Roquer, han posat de manifest que quan plou s'inunda i obliga a tancar la carretera.

"Nosaltres tenim un punt molt perillós, el punt crític que cada vegada que el Manol pluja que hi ha pluges, i cada vegada n’hi haurà més de forma torrencial", ha dit Cantenys.

Roquer ha insistit en el perill que comporta perquè "molts cotxes s’atreveixen a passar, jo he vist cotxes a l’altre costat del Manol flotant, i per més que estigui senyalitzat des de Borrassà i des de Vilafant, la gent passa i s’atreveixen a passar".

A banda d'això, insisteixen que el pas de vehicles s'ha de fer ara per carrers urbans de Vilafant.

Respecte a les crítiques per part de veïns i entitats de l'impacte i de la falta d'un estudi d'impacte ambiental, des de la Diputació han informat que no es considera un nou traçat, una variant, ni tampoc passa per cap espai protegit. Des de l'Agència d'Avaluació Ambiental es va informar que no calia aquest estudi. "Ens cenyim al que diu la llei" ha dit Xargay.

L'alcaldessa de Vilafant ha defensat, a més, que podria millorar ambiental el tram on ara hi ha el passallís i que actua de tap.

El projecte de la Diputació té un cost de 2,8 milions i s'ha adaptat al POUM de Vilafant que ja preveia el traçat.