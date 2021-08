L’Ajuntament de Vilafant ha aprovat l’adjudicació per 648.478 euros dels treballs per acabar la recuperació de la masia de Palol Sabaldòria (XVI). Les obres compten amb una subvenció de l’1,5% cultural per convertir el conjunt de Palol Sabaldòria en un equipament.

«Un cop feta l’adjudicació, en els propers dies es farà l’acte de replanteig, perquè ben aviat puguin començar els treballs d’aquesta darrera fase de rehabilitació de la masia de Palol Sabaldòria» ha destacat durant la sessió, l’alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys.

La masia es va començar a rehabilitar fa uns deu anys i els treballs s’han anat executant per fases en funció de la disponibilitat econòmica. Els darrers van servir per a la rehabilitació de la planta baixa.

Ara s’afronta la darrera que ha de permetre disposar de tot el conjunt per donar-li un ús públic.

Procés participatiu

Per definir-ne els usos l’Ajuntament ha posat en marxa un procés participatiu perquè siguin els veïns els que escullin quin tipus d’equipament per al municipi.

El procés va començar amb una visita guiada per l’interior d’aquesta masia del S.XVI i pel jaciment arqueològic del seu entorn.

La segona fase, que s’ha realitzat en format telemàtic ha servit per recollir diferents propostes que la ciutadania ha fet a l’entorn del que serà aquest nou equipament.

La tercera fase participativa es farà en format de debats a finals de setembre principis d’octubre per tal de seguir treballant en una proposta d’usos d’aquest futur per aquest equipament.

El nucli de Palaol Sabaldòria

La masia està situada al conjunt de Palol de Sabaldòria.

Està situat a la riba esquerra del riu Manol en uns terrenys d’uns 9.000 m2 d’extensió.

Després de romandre en estat ruïnós durant molts d’anys, l’Ajuntament va comprar els terrenys i els va tancar l’any 1999.

És un dels tres nuclis de Vilafant que actualment està deshabitat però que ha estat assentament al llarg de la història, des dels íbers fins avui.

L’edifici més antic del que encara es manté i es té constància a Vilafant és l’Ermita de Palol Sabaldòria, un petit temple religiós del període preromànic II. Al voltant d’aquí es va construir el castell i posteriorment el mas.

Al segle XVI la fortificació va perdre el seu sentit militar, i, segons l’Ajuntament, es va establir un gran Mas senyorial que heretà la nomenclatura de Palol Sabaldòria. Aquest mas el datem el 1577 per la inscripció que trobem a la seva finestra principal.