Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de la Jonquera van denunciar el passat 8 d’agost a Agullana un home de nacionalitat francesa per circular infringint dues normes del Reglament General de Circulació, una per transportar un nombre de passatgers superior al de places autoritzades pel vehicle, i una altra per transportar-les en un lloc diferent del que tenen destinat a tal efecte.

Els fets van passar el diumenge 8 d’agost quan prop de les vuit del vespre els mossos d’aquesta comissaria van rebre l’avís de la Guàrdia Civil ja que tenien un turisme aturat a l’N-II, al punt quilomètric 771,5 de la població d’Agullana, perquè tenien l’alerta del possible segrest d’una persona dins aquest cotxe.

Quan els mossos van arribar al lloc entre tots els efectius van esbrinar que no es tractava de cap segrest, sinó que en aquest turisme hi viatjaven sis ocupants que venien de la platja i en no tenir més lloc als seients, havien decidit posar el sisè home dins el maleter

Alerten en una benzinera

Durant el trajecte es van aturar en una benzinera de Perpinyà perquè a l’home del maleter li faltava l’aire i patia excessiva calor. Va ser quan el treballador d’aquest establiment va pensar que es tractava d’un segrest i va alertar la seva policia francesa, que a través del Centre de Cooperació Policial i Duanera (CCPD) d’Hendaia, va alertar la Guàrdia Civil per denunciar un possible segrest.

Finalment els mossos van denunciar el conductor del turisme per dues infraccions administratives regulades al Reglament General de Circulació, una per transportar un nombre d’ocupants superior al de les places autoritzades pel vehicle, i una altra per transportar-les en un lloc diferent del que tenen destinat a tal efecte, ni destinat ni condicionat per transportar persones, en aquest cas el portaequipatges.

A Castelló d’Empúries van enxampar a principi d’agost un conductor que circulava per la carretera amb dos menors al maleter, i dos més a l’interior del vehicle però sense les pertinents proteccions per a nens. Les sancions van ser de 843 euros.