Des de principis d’aquest mes d’agost, l’Ajuntament de l’Armentera no deixa aparcar vehicles a la plaça Catalunya, obligant-los a buscar alternatives. Per aquest motiu, han habilitat un aparcament a la pista poliesportiva, situada al carrer de l’Ajuntament. «Tal com diu el cartell, es podrà aparcar amb rellotge horari», indica l’equip de govern de l’Armentera.L’alcalde, Narcís Isern, destaca el fet que hi havia molta demanda per part dels veïns de la plaça, que havien sol·licitat al consistori alliberar places d’aparcament.

«La plaça serà, ara, un espai per a la gent i no per als cotxes», assegura Isern, que anuncia que habilitaran, també, a banda de la pista poliesportiva, un aparcament al pati de la Sala Nova.