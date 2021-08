Llançà ha situat al mapa de platges nudistes dues platgetes i el seu entorn rocallós i feréstec de cap Ras. Els entorns no estan senyalitzats sobre el terreny com a nudistes però sí en el mapa de platges que es facilita des de l’àrea de Turisme. Amb la mesura s’ha volgut atendre i ser sensible al col·lectiu de persones que practiquen el nudisme. Les platges estan situades a tocar el Borró, una altra platja nudista, però en terme de Colera.

Els dos espais són la platja Gran del Futaner i la platja petita del Futaner des de fa poc declarades com a nudistes. Ho són el petit espai de platja, l’entorn rocallós i de pineda del voltant. Estan situades a cap Ras.

«Aquestes dues platges ja eren dins el mapa de platges però no hi convidavem a les persones que practiquen el nudisme», diu l’alcaldessa de Llançà Núria Escarpanter.

Des de l’àrea de Turisme van decidir que era un bon espai per a les persones que practiquen el nudisme.

«Són dues platgetes molt i molt petites, però nosaltres entenem que no és només la platgeta on s’hi pugui practicar, sinó tot l’entorn», diu Escarpanter, perquè hi ha «un munt de rocalla, hi ha part de pineda i dona molt intimitat aquest entorn, per tant, no entrem només les platgetes sino tot».

De fet, no estaven dins el mapa però era habitual que s’hi practiqués el nudisme. Escarpanter posa de manifest que «al tocar molt a Borró (platja nudista de Colera) la gent hi anava».

Des de l’Ajuntament diu que «hem decidit situar-les al mapa, entenent que l’Ajuntament és pronudisme perquè pensem en les persones que ho practiquen i volem tenir sensibilitat».

Sobre el terreny no està senyalitzat però si en els mapes de platges que es distribueixen turísticament.

«Quan algú ens ho demani ja li podem dir que Llançà té unes platges, o uns espais, tot aquest entorn, que pot practicar el nudisme de manera tranquil·la».

Llançà té set quilòmetres de litoral i 22 platges amb diferent característiques, des de platges amb sorra fins a entorns més rocallosos.

L’Alt Empordà és un dels punts del litoral català on més platges hi ha on es practica el nudisme. Fins ara eren tretze situades a Colera, Sant Pere Pesdador, Cadaqués, Roses, l’Escala i Castelló d’Empúries. Se n‘afegeixen dues més, les de Llançà.

Polèmica al Baix Empordà

Al Baix Empordà n’hi ha una desena. Els banyistes d‘una d’elles, Illa Roja, s‘han queixat de la cada vegada més presència de persones amb tèxtil pel fet que es mofen de la resta. A més s‘ha instal·lat recentment una guingueta.

La platja de l’Illa Roja, a Begur, ha sigut tradicionalment una cala nudista, encara que no està senyalitzada com a tal.

Com les de Llançà no estan senyalitzades a la zona com a nudistes. El president del Club Català de Naturisme, Segimon Rovira, es queixava que la guinguetta «està enfocat a persones amb un alt poder adquisitiu que són de fora i es burlen dels usuaris nudistes».

Una dona va ser multada amb 1420 euros per pintar en una roca platja nudista a Illa Roja.