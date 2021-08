Un home de 72 anys d’edat i de nacionalitat francesa va morir ahir a la tarda a la platja de Riells del municipi de L’Escala. Després d’un avís rebut al telèfon d’emergències 112 poc després de les sis de la tarda, els socorristes de la platja van treure de l’aigua un home que s’estava ofegant.

Un cop a la sorra, els socorristes van començar a practicar-li les maniobres de reanimació fins a l’arribada dels efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van seguir amb les maniobres, que finalment van resultar infructuoses. La platja de Riells disposa de servei de vigilància i en el moment dels fets hi onejava la bandera verda, que es col·loca quan el mar està en calma, no hi ha residus a l’aigua ni qualsevol altre perill per als ciutadans que es vulguin banyar.

Es tracta de la catorzena víctima mortal ofegada a les platges catalanes des que va començar la campanya estiuenca el passat 15 de juny.