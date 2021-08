La passatgera davantera d’un turisme ha mort en un accident de trànsit aquest matí a l’AP-7 l’Agullana.

L'accident mortal s'ha registrat cap a les set del matí, a l'altura del quilòmetre 8,5 de l’AP-7 a l’altura de l’Agullana.

Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, sis dotacions dels Bombers i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Per causes que encara els Mossos de Trànsit estan investigant, s’ha produït una col·lisió per envestida entre un turisme i un camió. A conseqüència del xoc, ha mort la passatgera davantera del turisme, una dona de nacionalitat francesa i 72 anys. El conductor del turisme ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l’Hospital Josep Trueta.

Retencions

Pel que fa a l’afectació viària, en un primer moment la via s’ha tallat totalment en sentit nord i fins a un quart d'onze del matí només s'ha mantingut un carril obert al trànsit. Fet que ha generat dos quilòmetres de retencions, segons informa el Servei Català de Trànsit.

Agost negre

Amb aquesta nova víctima mortal d'Agullana, ja són 29 les persones que han perdut la vida des de principis d'any a la província a conseqüència d'un accident de trànsit, segons les dades recollides per Diari de Girona i que contemplen els sinistres en vies urbanes, interurbanes i camions forestals.

L'agost s'està convertint en un mes molt negre, el pitjor de l'any: ja han perdut la vida fins a sis persones implicades en sinistres viaris en només 16 dies d'aquest mes en curs.

Cal destacar que en un sol accident, divendres passat, van perdre la vida dos joves que anaven en moto i que es van encastar contra un camió aparcat a Palamós.

L'estiu està essent complicat pels policies de trànsit, ja que entre juliol i agost, han perdut la vida 11 persones en accidents de trànsit. Per tant, l'estiu està essent complicat a Girona, amb molts morts en vies urbanes i interurbanes.

Del mes de juliol, cal recordar un accident mortal, que va tenir lloc a Vidreres i on van morir dos menors d'edat durant un xoc a la C-63.

Més de la meitat, vulnerables

Pel que fa al tipus de col·lectius que més estan patint la mortalitat. S'ha de destacar el dels anomenats col·lectius vulnerables. Aquí s'inclouen els vianants, motoristes i ciclistes.

A Girona, des de principis d'any 15 persones d'aquests col·lectius han mort en un accident de trànsit. Concretament, set de les víctimes en vies urbanes i interurbanes han perdut la vida en ser atropellades; també han mort sis motoristes i dos ciclistes.