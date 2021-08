L’Ajuntament de Figueres i la DO Empordà van acordar tornar a ajornar la Mostra del Vi de l’Empordà per culpa de la covid-19. Els organitzadors creuen que la situació sanitària fa impossible celebrar el certamen en «les millors condicions» i van decidir posposar-lo fins al juny del 2022, coincidint amb la festivitat de Sant Pere. L’any passat ja es va haver de suspendre per la pandèmia. Els promotors de la mostra asseguren que el canvi de dates de la fira –que fins ara se celebrava al setembre- era una reivindicació del sector perquè coincidia amb la verema i feia difícil que alguns cellers hi participessin.

La 34a edició de la Mostra, celebrada el setembre del 2019 va comptar amb 22 expositors, entre cellers i estands gastronòmics, va superar els 6.000 tiquets venuts i, segons l’Ajuntament, va atraure 13.000 visitants a Figueres.