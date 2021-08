Les concentracions de joves de festa, sobretot el cap de setmana, estan posant al límit a les poblacions de costa que no tenen prou rescursos per frenar-les. Algunes han tancat platges i espais a l’aire lliure i els Mossos controlen algunes zones. Llançà va viure dissabte una nit complicada que va acabar desbordant-los. Uns dos-cents joves es van concentrar al pavelló poliesportiu.

Els Mossos s’hi van desplaçar però la festa es va traslladar a un altre lloc. No hi ha hagut incidents greus però les festes han deixat rastres de brutícia i vidres trencat que ha calgut netejar.

Diversos vídeos s’han difòs en els darrers dies per les xarxes mostrant una multitud de persones al carrer, amb música, bevent i actitud provocadora. L’alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter, considera els vídeos «esgarrifosos» perquè «hi ha zero mesures de seguretat, zero mesures de distància, no hi ha mascaretes i amb el perill que això comporta».

«Realment estem vivint una cosa terrible, sento molta impotència i desesperació com alcaldessa perquè el fet que nosaltres no tinguem el poble en toc de queda, al ser poble turístic no només té els llançanencs i llançanenques, sinó que la nostra població es multiplica per un munt», diu l’alcaldessa.

El municipi ha d’atendre totes les necessitats del poble en una temporada estiuenca «i tenim ara aquest problema» que s’ha evidenciat aquest cap de setmana.

Com altres poblacions han demanat ajuda als Mossos d’Esquadra. «Hem demanat reiteradament ajuda a «Mossos, nosaltres no hi podem fer front perquè tenim els mitjans que tenim».

Una de les problemàtiques és que «és un poble que esta molt estès i dona la possibilitat que les diferents platges o cales acullin grups» que amb la Policia Local és impossible de controlar.

Escarpanter diu que ja entenen que els Mossos tenen els mitjants que tenen però dissabte, «desesperada vaig poder parlar amb el director dels serveis territorials d’Interior a Girona, Jordi Martinoy, que va fer cas a les meves súpliques».

La festa canvia de lloc

A la zona del pavelló pretenien establir la festa un grup de dues-centres persones. Els Mossos van enviar algunes unitats que van poder dissuadir de concentrar-se en aquell espai però «el que va passar és que automàticament es van dirigir a la zona de la Farella i els aldarulls no es van eradicar sinó canviar de situació».

Segons Escarpanter no es van produir incidents importants però si molts problemes de neteja. «Res que hagi estat trascendent», diu l’alcaldessa «però vidres als parcs infantils... burilles, envasos... molt malament en aquest sentit».

La situació saben que pot repetir en els propers dies. Per això l’alcaldessa apunta que «només puc dir que nosaltres també volem el toc de queda si això és el que ha de dissuadir als joves perquè vinguin a Llançà perquè Està provocant efecte crida».

Conscients de les dificultats per controlar les festes, que no hi ha toc de queda i que hi ha moltes platges o «ens arriben els joves fins i tot en taxi» d’altres poblacions, lamenta l’alcaldessa.

L'Escala, de moment controlat

La situació de Llançà és similar a la de moltes pobles de la costa. El primer en donar el crit d’alerta va ser l’Escala que ha vist com fins a mig miler de joves ocupaven les platges i que fins i tot els veïns de la zona de Riells van demanar ajuda per lesmolèsties.

Van demanar Mossos i han optat per tanar les platges. El primercap de setmana la mesura ha permès evitar aglomeracions. «Volem agrair l’esforç de la policia local i del reforç dels Mossos d’Esquadra, que ha permès minimitzar aquesta situació i reduir l’efecte crida que estava produint», remarca l’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, el qual destaca: «Som conscients que el problema no està resolt completament, que la situació és complicada i que hi ha una gran pressió als espais públics, però amb els efectius i les possibilitats que tenim farem el possible per intentar garantir el descans dels veïns i controlar l’ordre i la salut pública».

A l’Escala es va produir una concentració de persones a Montgó, en terme de Torroella de Montgrí.