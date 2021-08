Marxants d'Empuriabrava van increpar aquest dissabte al migdia els efectius d'un helicòpter del SEM perquè els va fer volar i desmuntar una parada.

El mitjà aeri va haver d’aterrar la pista poliesportiva per atendre un home que havia patit un atac de cor en un bar i durant les maniobres va cedir una parada.

I és que el mercat setmanal es troba a primera línia del passeig, i com avança RAC1, el vent que va bufar per l'aterratge de l'helicòpter va acabar per desmuntar i tirar per terra una de les parades.

Això va ser immortalitzat per un dels paradistes, que narra els fets en dos vídeos a Tik Tok i que també s'han publicat a Twitter.

En els vídeos es veu la reacció dels paradistes que va ser la d'anar cap a l'helicòpter medicalitzat i increpar als efectius sanitaris.

En aquell moment, la Policia Local de Castelló d'Empúries que també era a lloc per l'atac de cor que havia patit un home en un bar, va haver d'intervenir per calmar la situació.

Finalment, segons explica l'alcalde de Castelló. Salvi Güell a l'emissora, els efectius del SEM amb la medicació de la Policia Local van explicar als marxants "com procedir pels temes de responsabilitat civil" per la parada desmuntada.