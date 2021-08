Un noi va haver de ser rescatat aquest dilluns 16 d'agost a la tarda en quedar-se a la deriva amb el seu veler al Port de la Selva. Els fets van tenir lloc quan el jove, que va ser rescatat pels socorristes de l'AVPC de Port de la Selva, va quedar-se sense timó «en una tarda en què el vent bufava molt fort» relata Genís Pinart, president i cap operatiu de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de El Port de la Selva.

Pinart explica que «nosaltres havíem rebut l'avís del 112 que hi havia una dona amb dificultats per sortir de l'aigua, i ja s'havia activat una ambulància del SEM. Finalment, la dona va poder sortir sola, però just en aquell moment uns testimonis ens van avisar que hi havia una embarcació cap per avall i que hi havia una persona a sobre». Va ser aleshores quan es va activar l'embarcació L500, la llanxa gran que tenen a l'Associació de Protecció Civil, perquè el veler es trobava fora de l'àrea portuària, darrere el trencaonades del Moll Gros.