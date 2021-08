La Plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí continua les accions per intentar frenar el projecte per construir un parc eòlic marí a la badia de Roses. Demanen suport amb un donatiu de mínim entre les persones que els segueixen a través de les plataformes per fer front a les importants despeses. Des de la plataforma informen dels diferents fronts oberts en els darrers mesos per aturar el macroprojecte. S’han presentat fins a dos escrits d’al·legacions al projecte i esperen presentar un tercer quan es comenci a tramitar el projecte.«Es tracta d’un projecte complex i són molts els documents que es posen a exposició pública per tal que puguin ser analitzats en forma d’al·legació», informen des de les xarxes.