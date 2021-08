Els Agents Rurals mantenen tancats els accessos al Parc Natural del Cap de Creus per l'alt risc d'incendi que hi ha en aquestes zones.

Aquesta mesura també es va prendre el dilluns i de moment es manté.

A banda, s'ha activat del nivell 3 del Pla Alfa en 10 municipis empordanesos, cosa que implica la suspensió de totes les activitats amb risc d'incendi forestal. I és que en aquestes àrees avui hi ha un perill molt alt o extrem d'incendi forestal.

Les poblacions afectades són: Cadaqués, Colera, el Port de la Selva, la Selva de Mar, Llançà, Palau-saverdera, Pau, Portbou, Roses i Vilajuïga.

Una àrea que presenta una situació de sequera molt destacada i que l'onada de calor de la setmana passada ho ha acabat d'agreujar.

Aquesta zona de l'Alt Empordà de fet ha concentrat el pitjor incendi de l'estiu, que va cremar més de 400 hectàrees entre Llançà, Port de la Selva i Selva de Mar.

Una burilla va originar el foc. D'aquesta cigarreta s'està intentant extreure'n ADN i amb sort, poder identificar el causant.

Aquesta setmana precisament quan ha fet un mes del foc, els Agents Rurals denunciaven que en el mateix punt on va començar el foc de l'Empordà, hi havien trobat més burilles noves. Una negligència que pot costar molt car, com es va poder veure el mes passat. I que va obligar a fer desallotjaments.

Avui fa un mes de l'inici de #IFLlançà provocat pel llançament d'una burilla.

A la zona d'inici del foc hem pogut localitzar 4 burilles noves llançades per usuaris de la carretera.



❗ Sigues responsable! Aquest any ja s'han produït 26 incendis forestals a causa de burilles. pic.twitter.com/vBMGEuwqzI — Agents Rurals (@agentsruralscat) 16 de agosto de 2021

Risc al litoral i prelitoral

Les temperatures avui han baixat a molts punts de la província però això no impedeix que bona part del litoral i prelitoral gironí es trobi en perill moderat i alt de risc d'incendi, segons el mapa dels Agents Rurals.