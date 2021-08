Roses prepara un pla d'accions urgents per afrontar els problemes de recollida de residus, reciclatge i neteja.

La pandèmia ha suposat un pas enrere en el reciclatge, per exemple.

Un 30% de les deixalles dipositades als contenidors no corresponen a la fracció correcta.

Hi ha menor consciència de la ciutadania en la importància de reciclar i s'han incrementat els comportaments incívics amb abocaments fora dels contenidors com trastos o runes vegetals.

El pla s'impulsa per l'increment de la despesa econòmica i les conseqüències mediambientals que comporta.

Hi haurà campanyes adreçades a conscienciar la ciutadania, la millora de la recollida comercial o un règim sancionador en cas d'actituds incíviques reiterades.

El municipi va crear un grup de treball per abordar les problemàtiques detectades. Està integrat per les diferents àrees municipals, ROSERSA i FCC (empresa concessionària del servei de neteja al municipi) i es va reunir ahir. Les accions proposades són la diagnosi de la primera sessió d'aqueta comissió de seguiment dels serveis.

Segons ha informat l'Ajuntament, de les dades recollides se n’extreu "un clar pas enrere des de la irrupció de la pandèmia en matèria de reciclatge i abocaments a la via pública".

El descens en el reciclatge suposa "greus pèrdues mediambientals, així com un important encariment del servei per a les arques municipals".

L’alcalde de Roses, Joan Plana, remarca que "els problemes de neteja en els últims mesos han estat també una constant en altres municipis fruit de la pandèmia".

Encariment del servei de neteja

La pujada del cànon establerta per l'entrada de residus a l'abocador comarcal ja suposaria amb els mateixos nivells de selectiva pre-pandèmia un cost econòmic més alt per a l'Ajuntament. Un augment, però, que es preveu molt superior a causa del creixement de residus impropis mal reciclats i que "comportarà amb tota seguretat un augment molt important del cost del servei per a les arques municipals si no es reverteix aquesta tendència amb urgència".

Els principals problemes són la menor conscienciació ciutadana; els abocaments incívics fora dels contenidors o les queixes veïnals pels contenidors prop dels domicilis.

L’Ajuntament es mostra preocupat davant la tendència de retrocés, ja que tots aquests factors poden contribuir a una degradació gradual de la imatge de la via pública al municipi, amb un clar perjudici tant per a la qualitat de vida dels vilatans com per al turisme, o arribar a comportar problemes sanitaris.

El regidor d’Infraestructures i Serveis Públics de Roses, Juan Manuel Fernández, destaca "la importància que té per l’Ajuntament continuar treballant en totes les mesures que calgui implementar per revertir aquesta situació, de manera coordinada i destinant els esforços municipals que siguin necessaris".

Mesures del pla d'accions

La comissió es continuarà reunint periòdicament, però ja s'han pres algunes mesures que es concretaran en el pla d'accions:

- Revisió de la recollida comercial per optimitzar les freqüències i implantar nous sistemes més efectius, així com establir el control en la gestió de contenidors i papereres privats de les grans superfícies comercials.

- Campanya de conscienciació sobre el funcionament correcte del sistema de recollida de residus per implicar ciutadania, comerços, empreses, entitats, escoles i també visitants, aconseguir la seva col·laboració i evitar les greus conseqüències turístiques, econòmiques i sanitàries que produeixen l’incivisme i el mal ús.

- Actuacions concretes i individualitzades com el redimensionat de contenidors a fins a una trentena d'illes de contenidors que generen problemes de diferents tipus. També s'implantarà un sistema de tancament amb fusta en algunes illes per millorar la imatge degradada i reduir els abocaments a la via pública.

- Col·laboració regular del personal sensibilitzador de l'empresa FCC amb la Policia Local, a través de recorreguts conjunts pel municipi per actuar de manera contundent en aquells casos d'indisciplina greu i reiterada que s'han detectat.

- Reforma de l'ordenança municipal de residus per tal d'adequar-la a la normativa sectorial i donar millors i més ràpides eines sancionadores als agents de l'autoritat.