TOC DE QUEDA Consulta els 21 municipis gironins on s'aplicarà el confinament nocturn a partir del 20 d'agost

Una aplicació ha permès a Figueres resoldre 2.279 incidències a la via pública en set mesos La majoria son per desperfectes en la via pública, neteja, millora de la senyalització i manteniment del mobiliari urbà