L’Hospital de Figueres ha incorporat un robot d'alta desinfecció per llum ultraviolada que s'ha destinat a la neteja del Bloc Quirúrgic per complementar les tasques de neteja habituals.

El robot és una donació de la Comissió Europea i permet desinfectar les instal·lacions en deu minuts. L'Hospital Comarcal de Blanes i el Josep Trueta de Girona també han rebut un dels aparells.

Permet reduir la propagació de malalties infeccioses, virus, bacteris, fongs i altres microorganismes orgànics perjudicials.

L'aparell és el model UVD Model B. Desinfecta instal·lacions, mobiliari i l’aire dels espais sanitaris en els deu minuts, sense posar en risc els pacients ni els professionals, la qual cosa millora i simplifica la neteja de les zones assistencials.

La diferència amb altres tipus d’aparells semblants és que aquest robot és autònom i, un cop configurat, és capaç de prendre decisions i recol·locar-se en l’espai. Això permet que la llum ultraviolada acabi irradiant sobre totes les superfícies de la sala, garantint-ne la correcta desinfecció, han informat des de la Fundació Salut Empordà.

El personal de neteja disposa d’una tauleta per a posar-lo en marxa. Se'l configura amb l'itinerari i les funcions que ha de desenvolupar.

Primer es porta a terme la neteja convencional i després el robot desinfecta de manera automàtica les sis sales de què disposa el Bloc Quirúrgic.

Ho fa seguint el que s'ha programat: diferents itineraris, funcions, intensitat i temps que ha de complir el dispositiu, de manera que, sempre sota la supervisió d’un professional, el robot és capaç de desplaçar-se fins a un quiròfan concret, realitzar la desinfecció de l’espai i retornar al punt de càrrega.

El procés que fa l’aparell és un complement a la tasca que duen a terme les netejadores i "aporta un valor afegit a la seva feina, garantint la màxima seguretat dels espais assistencials tant per als pacients com per als professionals". A més, un cop finalitzada la desinfecció, "el dispositiu envia un informe de cada una de les zones tractades, indicant si s’ha produït algun error durant el procés".

Els robots han estat subministrats per l’empresa danesa UVD Robots, que va guanyar un concurs d’emergència. La iniciativa forma part de l’esforç de la Comissió Europea per proporcionar equipaments útils i necessaris als estats membres i ajudar-los a fer front a la pandèmia del coronavirus.

12 milions i 200 robots

En total, la Comissió destina 12 milions d’euros a adquirir un total de 200 robots repartits entre diferents estats.

A Catalunya, a més de l’Hospital de Figueres, l’han rebut els hospitals de Sant Pau i de Sant Rafael de Barcelona, el Comarcal de la Selva a Blanes, el Joan XXIII de Tarragona i el Josep Trueta de Girona. La resta de dispositius s’han donat a centres d’altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol i a diversos països, com són Bèlgica, Dinamarca, Alemanya o Croàcia, entre d’altres.