Quatre persones han resultat ferides en l'incendi de la cuina d'un pis de Navata. Entre els afectats hi ha un menor d'edat.

Tots els ferits presenten una lleu intoxicació per fum i dos homes també han patit cremades de poca consideració.

Els fets s'han desencadenat cap a tres quarts d'una de la matinada, quan els Bombers han rebut l'avís que hi havia un foc d'habitatge a Navata, concretament en un bloc de pisos del número 54 de la carretera d'Olot.

Fins al lloc s'hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, el SEM i els Mossos d'Esquadra.

En arribar, s'han trobat que el foc afectava la cuina i que hi havia quatre persones al pis que presentaven diverses afectacions.

Per una banda, una dona, dos homes i un menor d'edat presentaven una lleu intoxicació de fum. Però a més, el SEM ha hagut d'atendre als homes per cremades de poca gravetat. Que tenien a la cara, les mans i les cames. Aquests haurien intentat extingir el foc abans que arribessin els Bombers i per això, s'havien cremat.

Tots els ferits, excepte un dels homes que ha refusat l'assistència, han estat evacuats pel SEM amb ambulàncies fins a l'hospital comarcal de Figueres.

Els Bombers per la seva banda han sufocat les flames, que s'han concentrat a la cuina.