El servei de neteja de Figueres i en col·laboració amb la Guàrdia Urbana van retirar ahir al matí catorze barbacoes al carrer als barris de la zona oest. Fa unes setmanes l’Ajuntament va admetre que es portava a terme aqueta pràctica habitual als barris de celebrar barbacoes al vespre als carrers.

Els dos barris on persisteix des de fa temps la problemàtica és el Culubret i el Bon Pastor.

Segons va informar ahir la Guàrdia Urbana, es va acompanyar el servei de neteja que en va retirar fins a catorze omplint dos camions de voluminosos. En tots els casos es trobaven a la via pública.

El govern de Figueres (ERC, PSC, Guanyem i Canviem) va informar que s’utilitzaria la via de la mediació per intentar acabar amb la pràctica d’encendre fogueres al vespre. Ciutadans va demanar que es prenguessin mesures i es va informar que, a banda d’aixecar expedients i sancions per part de la Guàrdia Urbana s’ha optat per, a través del mediador, parlar-ne amb els veïns.