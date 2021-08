L’escultura dedicada als Drets dels Pobles, inaugurada a Figueres el 1919, ha patit diverses pintades de color vermell sobre el missatge de llibertat i la cara de la figura republicana que la presideix.

L’emblemàtic monument està situat, des de fa uns anys, a l’avinguda Salvador Dalí, al costat de la comissària de la Guàrdia Urbana i de l’edifici municipal de serveis del Firal. Va ser creada per l’escultor portbouenc Frederic Marès i Deulovol (1893-1991), un dels impulsors del Museu de l’Empordà.

En aquest monument hi figura la frase «Els pobles no deuen ésser ni dominats, ni governats, sinó per consentiment propi», en un clar al·legat favorable a l’autodeterminació expressat pel president dels Estats Units Thomas Woodrow Wilson (1856-1924).

L’escultura dedicada als Drets dels Pobles és el lloc de trobada anual de l’ofrena floral commemorativa de la Diada de l’Onze de Setembre a la capital empordanesa.