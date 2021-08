La Policia Local de la Jonquera ha detingut una parella francesa sospitosa d'haver robat en diversos cotxes d'un aparcament d'uns grans magatzems de la localitat. Un dispositiu d'agents de paisà i uniformats ha permès la policia arrestar un home i una dona de 41 i 27 anys. La investigació va començar fa uns dies arran de l'avís dels responsables de l''Outlet' Gran Jonquera que hi havia constants robatoris per part dels ocupants d'un vehicle. Tot i que les imatges quedaven enregistrades en les càmeres de seguretat, els sospitosos actuaven ràpid i això feia impossible poder-los atrapar. Operaven sempre de la mateixa manera: entraven a l'aparcament robaven violentament en alguns vehicles i fugien abans que se'ls pogués enxampar.

Un dispositiu combinat de la policia local amb agents de paisà i altres d'uniforme ha permès capturar els sospitosos aquest dissabte pels volts de les quatre de la tarda. Els agents han localitzat el cotxe i han trobat la parella amb una nena petita de tres anys al vehicle. A més, a dins del vehicle han localitzat sis maletes plenes d'objectes robats com roba o material electrònic, una dotzena de bosses de mà, diferents eines que utilitzaven per cometre els robatoris i diversos telèfons mòbils.L'home ha quedat arrestat i la detenció de la mare ha quedat sense efecte, ja que havia de tenir cura de la petita, però ha quedat citada per passar demà a disposició judicial, quan s'espera que també hi passi l'home.