L’Ajuntament de Navata, després d’una queixa veïnal, ha reprès la petició que es completi l’enllaç de la carretera Gi-5239 a l’N-260 en sentit Olot i Figueres. És una obra pendent des de 1994 quan es va executar la millora de la nacional. Això ha portat que els vehicles es vegin obligats a passar pel nucli urbà. Segons l’alcalde, Jaume Homs, més de set-cents vehicles al dia que generen molèsties. S’ha fet la petició a la Diputació de Girona i Carreteres. Des de la Diputació han descartat invertir-hi perquè és competència de l’Estat.

El sorolls per l’elevat trànsit generen molèsties als veïns, sobretot a la carretera d’Olot. Els vehicles que s’incorporen, des de Lladó o Navata, ho han de fer per aquesta via. L’Ajuntament va rebre una queixa el mes d’abril.

El ple municipal va decidir demanar a Carreteres i a la Diputació completar l’enllaç «ja que permetria que els cotxes provinents de Lladó s’incorporessin a la carretera N-260 en sentit Figueres sense passar pel centre de la vila». Això suposaria solucionar el que consideren un «greu problema que representa el pas de vehicles que es veuen obligats a passar pel cas urbà de Navata per poder-se incorporar a la carretera en sentit Figueres».

L’alcalde, Jaume Homs, ha explicat que s’han m antingut converses i es manté a l’agenda per intentar que sigui una realitat el més aviat possible. «S’haurien de completar les dues sortides», remarca. En el seu moment el projecte va quedar inacabat.

Homs constata que «estem parlant de tot el trànsit pel centre, i estem parlant d’una mitjana d’entre 700 i 800 cotxes diaris, i camions, tot el trànsit pesant». En aquest sentit posa de manifest que no és lògic que «anem pacificant tot el nucli, bona part, reduïnt velocitat i creant zones més segures, peatonals, i llavors hi ha el trànsit aquest, hi ha de ser però no en excés», diu Homs.

Els sorolls que generen i que alteren el descans i la tranquil·litat dels veïns perquè superen l’habitual en una via urbana, la contaminació que generen els vehicles i l’efecte sobres les vies són algunes de les conseqüències del pas elevat de cotxes per un carrer urbà.

Des de la Diputació de Girona, el diputat responsable de l’àrea de carreteres, Jordi Xargay, ha explicat que «hem parlat amb l’alcalde, i nosaltres ho podem recolzar però la competència és de l’Estat».

Des de l’Ajuntament esperen continuar les gestions per reclamar la carretera. L’acord municipal també s’ha fet arribar a l’Ajuntament de Lladó perquè els veïns d’aquesta població també es veuen afectats per la situació actual perquè es veuen obligats a creuar Navata.