L’Estat crearà piscines naturals, de mar, un espai d’oci, un mirador i un edifici de serveis a la carretera del Far. S’invertirà al voltant d’un milió d’euros. El projecte s’executarà a l’espai que va quedar alliberat després de l’enderrocament de l’antiga depuradora de marisc. Es tracta d’una proposta que va defensar durant anys l’Ajuntament de Roses que finalment l’Estat ha decidit executar i finançar.

Punta Palangrers, entre el segon moll i la punta del Far. Just davant de mar amb vistes a la badia se situa l’espai d’uns 3.500 metres quadrats actualment sense edificacions.

El Ministeri per la Transició Ecològica, després de plantejar cinc propostes, va optar per la recuperació del perfil natural de la costa, on es crearan les piscines naturals, un espai d’oci, un edifici de serveis integrat, un mirador i els accessos amb l’entorn més proper, entre ells el Castell de la Trinitat o el Far.

Fusió amb el mar

Les piscines s’espera que es fusionin amb el mar. N’hi haurà diverses, escalonadament, fent que «el límit de l’aigua de mar de les piscines desbordants es fonguin amb el mar, establint una continuïtat del paisatge amb el golf de Roses, amb el Montgrí i les Illes Medes».

La idea és eliminar barreres físiques i paisatgístiques. De manera que «es pugui generar uns molls per a a zona de bany, als quals es pugui accedir per un camí adaptat o per una escala grada-mirador». Amb el material extret del buidatge es restaurarà i recuperarà part del perfil natural de la muntanya. Ara hi ha parets verticals de roca que tenen un fort impacte paisatgístic i són part de la construcció de l’antiga depuradora. «El concepte és tornar a la terra el que s’ha abocat al mar», diu el projecte.

A la memòria es posa de manifest «la seva situació estratègica i paisatgística, entre la Platja dels Palangrers i el Far de la Punta Poncella i la proximitat amb l’entorn del Castell de la Trinitat li confereixen una situació privilegiada, amb una forta personalitat i encant natural que exigeix una cuidadosa proposta de reintegració paisatgística».

Per això s’eliminaran elements constructius que hi puguin haver per recuperar al màxim el perfil de la muntanya. Es posarà en valor un jaciment geològic localitzat a la zona,perquè pugui ser visitat.

A banda de les piscines naturals hi haurà un espai lliure des d’on es podrà accedir a un jaciment geològic localitzat recentment a la zona de gran valor. L’espai d’oci , tipus plaça, comptarà amb arbrat.

Una antic projecte

Durant anys l’Ajuntament de Roses va batallar perquè s’enderroquessin les estructures de l’antiga depuradora de marisc després que vencés la concessió.

La imatge de degradació visible des del mar i els problemes derivats com ocupació van portar a múltiples reclamacions d’enderroc. Finalment l’Estat va executar-lo el 2017.

Posteriorment es van plantejar diferents propostes per a l’espai, entre elles, les piscines naturals i la possibilitat d’obtenir una concessió. Finalment l’Estat ha optat per tirar endavant la idea i finançar el projecte.

L’alcalde de Roses, Joan Plana, posa de manifest que «el projecte aprovat, el de les piscines, és una mica l’autoria, la idea» des d’un punt de vista informal « de l’Ajuntament en el seu dia, que una mica va convèncer Costes, que al final és el titular dels terrenys que podia ser un bon projecte». Es tracta d’una idea que va posar sobre la taula l’exalcalde, Carles Pàramo per aprofitar l’espai en un punt estratègic.

Plana ha explicat que en una reunió prèvia a l’aprovació amb la Subdirector General per a la Protecció de la Costa, Ángel Muñoz, se’ls va informar que es volia tirar endavant i que pensaven finaçar-lo íntegrament. El projecte arquitectònic publicat al BOE ha estat adjudicat a l’arquitecte de Roses Dani Abad.

El PSC defensa reservar l’espaiper crear el Centre de la Mar

L’impuls del projecte per a l’espai de l’antiga depuradora de marisc ha sorprès l’actual govern i al PSC a l’oposició que va impulsar una moció per defensar la creació en aquest espai de la Centre de la Mar. Un centre d’estudi de l’entorn marí i d’espècies que estan en perill d’extinció, vinculat a la Universitat de Girona. El partit ha presentat una proposa al Parlament per evitar-ho i al·legacions, segons va informar. L’alcalde de Roses, Joan Plana, explica que el ple va aprovar per unamitat el projecte socialista però que tot el ple «reconeix que no pot ser municipal, sinó que l’entomi una altra administració». Per això, sense tenir cap garantia que això mai tiri endavant i tenint la proposta actual que es financia en un 100% per part de l’Estat és una postura difícil rebutjar-ho. El govern ha decidit no presentar-hi al·legacions.