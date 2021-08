La plataforma 'Stop al macroparc eòlic marí de la Costa Brava Nord' i el fòrum l'Escala-Empúries han editat 600 fulls informatius per repartir entre els turistes per denunciar les conseqüències que podria comportar la construcció d'aquesta infraestructura projectada al Cap de Creus. Els fulls informatius són en català i castellà, però també se n'han preparat en anglès i alemany. La plataforma els ha començat a repartir per les botigues, bars i restaurants de l'Escala. La plataforma també en distribueix a les platges del municipi, el club nàutic, les segones residències i altres punts turístics. L'objectiu és difondre l'impacte que podria generar el parc eòlic a la biodiversitat, el paisatge i l'economia.

El territori torna a mobilitzar-se en contra del parc eòlic marí que projecten al Cap de Creus. En aquesta ocasió la plataforma 'Stop al macroparc eòlic marí de la Costa Brava Nord' i el Fòrum l'Escala-Empúries han encetat una campanya centrada en els turistes del litoral per informar-los dels efectes que podria tenir el parc eòlic a la zona.

Per fer-ho, han editat 600 fulls informatius en què es detallen les conseqüències que podria generar aquesta infraestructura i també es donen alternatives per fer una transició energètica descentralitzada i més respectuosa amb el medi ambient.

La plataforma i el fòrum han començat a repartir aquests fulls informatius entre els bars, restaurants i comerços de l'Escala. També s'han entregat fulls en platges, el club nàutic, segones residències altres punts d'afluència turística.

Es preveu que al llarg de les properes setmanes també es vagin repartint en altres poblacions de la Costa Brava per mostrar el rebuig del territori al macroparc eòlic. Els responsables de la campanya afirmen que és important donar a conèixer aquestes conseqüències als visitants perquè els turistes venen "perquè valoren els recursos naturals" que hi ha a la zona nord de la Costa Brava.

Però més enllà de les conseqüències negatives, els impulsors també incideixen en què volen informar als visitants de totes les alternatives que hi ha per fer "una transició energètica més sostenible i respectuosa amb l'entorn".

La plataforma 'Stop al macroparc eòlic marí de la Costa Brava Nord' continua sumant adhesions i en aquests moments ja compta amb el suport d’una treientena d’entitats de diversos àmbits: el turisme, la nàutica, el submarinisme, i l’esport (que apleguem 1.800 empreses que donen feina a més de 12.000 treballadors); confraries de pescadors, entitats ecologistes, professionals liberals i diversos partits polítics.