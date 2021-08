L’Associació Esportiva i Cultural Parc de Figueres és una entitat sense ànim de lucre que vol preservar l’esperit lúdic i divulgar la incessant tasca dels bombers de la capital de l’Alt Empordà i de la comarca. Per aquest motiu, volem descobrir les entranyes de l’associació, i ho fem de la mà de Xavi Burgas, el president de l’entitat; Josep Ferrés, el secretari; Nico Teixidor, el tresorer, i Josep Ayats, el cap del Parc de Bombers de Figueres.

Ningú no dubta que la tasca dels bombers és admirable; lluiten per preservar les nostres vides. Ara bé, la feina realitzada per l’Associació Esportiva i Cultural Parc de Figueres també és elogiable. Però, com va començar tot plegat?

Una entitat amb història

Els orígens de l’Associació Esportiva i Cultural Parc de Figueres es remunten al 27 desembre de 1983, quan es constituïa un grup esportiu de règim general, sense ànim de lucre i amb seu social al Parc de Bombers. Tal com explica l’actual president de l’entitat, Xavi Burgas, «l’Associació es va crear perquè, en un principi, hi havia un equip de futbol sala, i com que jugaven amb altres cossos de bombers, es va decidir crear l’entitat». Durant aquells anys, eren diverses les activitats que es feien: curses de bombers, campionats de futbol... Però, el pas del temps va deixar marca... «L’Associació va anar perdent activitat, s’anava fent molt poca cosa», detalla Josep Ayats, cap del Parc de Bombers. Però, el cert és que la cosa va canviar quan entre el 2013 i el 2014 els actuals membres de l’entitat van decidir revifar-la.

Un renaixement potent

Quan l’Associació va tornar a caminar, ho va fer amb força. «Som una quarantena de membres actualment, entre bombers en actiu i jubilats», destaca Nico Teixidor, tresorer de l’entitat. En aquest sentit, quan es va revifar la flama de l’entitat, van ser diverses les propostes que es van plantejar per tal de mantenir viu l’esperit lúdic i solidari dels Bombers figuerencs. Tot i que ara, a causa de la situació sanitària actual, malauradament tot ha quedat força aturat, les activitats que promovien eren diverses. «El que sempre celebràvem, i que volem continuar fent, és la festa de Sant Joan de Déu, que és el patró dels Bombers. Sempre fèiem un dinar al Parc, i després una sortida. Es buscava un lloc per visitar: el Castell, el Museu de l’Electricitat... Una activitat relacionada amb Figueres». Una altra de les activitats que també ha promogut l’Associació Esportiva i Cultural Parc de Figueres és la recollida de roba per a refugiats, així com la col·laboració amb Bombers amb causa. També s’organitzen excursions a peu i en bicicleta, així com una especial jornada de portes obertes. «Es feia biennalment, i tocava fer-la l’any passat, però no es va fer per la Covid. Però mirarem de recuperar-les. Ara bé, porta molta feina i, si no tenim gent que ens doni suport..., és difícil», destaca Burgas.

Preservar la memòria històrica

Un altre dels objectius de l’entitat és vetllar per la memòria històrica del cos de Bombers de Figueres. «Ara s’està recuperant una bomba antiga, del 1862. Es va fer malbé la part de fusta, i entre diversos bombers, jubilats i en actiu, s’està arreglant», destaca Burgas, que també comenta que «s’està fent un recull de documentació antiga, de fotografies... que serveixen per saber com es treballava abans, quin material tenien, etc. També vam restaurar una bandera i unes xapes. Estem restaurant eines antigues de bombers, i hi havia una antiga autoescala, la primera que va comprar l’ajuntament, i ara està a Bellaterra. Estem mirant de recuperar-la».

Intercanvis enriquidors

Una de les activitats que promou l’entitat és també l’intercanvi amb els Bombers del Voló; una autèntica història d’amistat. «Hi havia dos bombers que es coneixen. Un era en Jordi Ballester, que és d’aquí, i l’altra era en Christian Aragon, del Voló. A partir d’aquí es comença una relació, i vam decidir establir una relació més oficial. I ells van venir per les portes obertes, van portar algun vehicle. Després ens van convidar a la seva festa, per Santa Bàrbara», explica Josep Ferrés. En aquest sentit, Josep Ayats explica que «aquestes relacions culturals acaben ajudant en la nostra feina. Hem aconseguit que uns quants bombers d’aquí anessin allà a fer una guàrdia i poder sortir amb els seus vehicles, i viceversa. I llavors això fa que la relació sigui més fluida». De fet, l’entitat confessa que, per teixir encara més llaços, les dues associacions es volen agermanar.

De ben segur que l’Associació Esportiva i Cultural Parc de Figueres encara té corda per estona. La voluntat de seguir endavant i recuperar la normalitat hi és. Aquest és el gaudi dels bombers de la capital de l’Alt Empordà.